Çin'de bir ilkokulda saldırı: 8 ölü

Çin’in Hubei eyaletindeki Enshi şehrinde yer alan Chaoyangpo İlköğretim Okulu'nda, soyadı Yu olan 40 yaşındaki bir adam, yerel saatle 08.00’de derslerin başlamasına yakın öğrencilere saldırdı.

8 ÖLÜ 2 YARALI

Saldırıda 8 çocuğun öldüğü, 2 çocuğun yaralandığı belirtildi. Polis, saldırganın yakalandığını ve gözaltına alındığını açıkladı.

Yerel kaynaklar, saldırganın daha önce cezaevine girdiğini, intikam amaçlı böyle bir saldırı gerçekleştirdiğini öne sürdü.

HENÜZ AÇIKLAMA YOK

Polis, zanlının saldırıyı gerçekleştirme nedenine ilişkin henüz açıklama yapmadı. Ocak ayında da bir saldırgan, Pekin'deki bir ilkokulda çekiçle öğrencilere saldırmış, 20 çocuk yaralanmıştı.