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Çin'de bir kişi otobüs kaçırıp kalabalığın arasına daldı

Çin'de elinde bıçak olan bir saldırgan, otobüs kaçırıp kalabalığın arasına daldı. En az 5 kişi hayatını kaybederken, 21 kişi de yaralandı

RUPTLY | 26.12.2018 - 14:41..
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Çin'in Fujian eyaletine bağlı Longyan şehrinde meydana gelen olayda, bir kişi otobüs kaçırarak kalabalığın arasında daldı.

Çin'de bir kişi otobüs kaçırıp kalabalığın arasına daldı

5 ÖLÜ 21 YARALI

İlk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 21 kişi de yaralandı. Yerel medya, bıçaklı saldırganın kaçırdığı otobüs ile kalabalığın arasına daldığını olayda; biri polis 5 kişinin hayatını kaybettiği, 21 kişinin de yaralandığını duyurdu.

Çin'de bir kişi otobüs kaçırıp kalabalığın arasına daldı VİDEO

SALDIRGAN YAKALANDI

Polisin yaptığı açıklamaya göre, şüpheli gözaltına alındı ve olayın arkasındaki neden araştırılıyor. Bıçaklı saldırganın, polis tarafından yakalanması amatör kameralarca kaydedildi.Çin'de bir kişi otobüs kaçırıp kalabalığın arasına daldı

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