Çin'de bir öğretmen kreşteki öğrencilerini zehirledi

Çin'de meydana gelen olayda polis, ülkenin doğusunda Ciaozuo'daki bir kreşte çocukların yemeğine yüksek miktarda sodyum nitrat koyduğundan şüphelenilen ve soyadı Vang olan öğretmenin gözaltına alındığını açıkladı.

MESLEKTAŞLARINDAN ÖÇ ALMAK İSTEDİ

Geçen hafta yaşanan olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtilirken, yerel basın öğretmenin, bir meslektaşından öç almak için çocukları zehirlemeye kalkıştığını yazdı.

Beijing News, çocukların kahvaltının ardından kusmaya ve bayılmaya başladığını ve hastaneye kaldırıldıklarını aktardı.

8 ÇOCUK HALA TEDAVİ GÖRÜYOR

Şinhua ajansı da zehirlenen çocuklardan durumu ağır olan biri dahil 8'inin hala tedavi gördüğünü, 15'inin taburcu edildiğini bildirdi.

OKUL GEÇİCİ OLARAK KAPATILDI

Okulun ayrıca geçici olarak kapatıldığı, çocukların ise diğer anaokullarına dağıtıldığı bildirildi.