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Çin'de bir öğretmen okulda saldırıya uğradı

Çin'de bir kadın öğretmen, öğrencisinin velisi ile sınıfta konuştuğu sırada içeriye giren saldırgan tarafından darbedildi. Polis saldırganı arıyor.

DHA | 22.11.2019 - 01:44..
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Çin'in Hunan eyaletindeki Hengyang kentinde, Hengnan Xinghuo İlkokulu'nda 16 Kasım'da, bir kadın öğretmen, sınıfta bir öğrencisinin velisi ile görüştüğü sırada içeriye giren bir adam tarafından saldırıya uğradı.

SALDIRGAN ARANIYOR

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, saldırganın aniden öğretmenin başına yumruk atmaya başladığı, öğretmenin ise elleriyle kendini korumaya çalıştığı görüldü. Yerel medya, saldırganın okuldan motosiklet ile kaçtığını ve hala polis tarafından arandığını duyurdu.

Saldırgan, kadın öğretmeni sınıfta defalarca yumrukladı VİDEO

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