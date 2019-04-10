Çin'de dev tekerlek belediye işçinin üzerinden geçti

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütüne yönelik silah mevzi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin imha edildiğini açıkladı.

Torbacıların otomobilinin üst kısmına asılarak ve lastiklere ateş ederek etkisiz hale getiren polislere, Adana Valisi Mahmut Demirtaş başarı belgesi verdi.

70 milyon yeni seçmenin olduğu Hindistan'da, seçimlerin maliyeti 7 milyar dolar.

Hindistan’dan İsveç’e, İsveç’ten Avustralya’ya kadar dünyanın her yerinden birbirinden güzel ofis binalarını gezelim.

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Rusya S-400 için yeni anlaşmaya hazır

Kremlin'den yapılan açıklamada, "Rusya, (Türkiye ile S-400 konusunda) yeni bir anlaşma yapmaya açıktır. Rusya işbirliğini geliştirmek için fırsat arıyor." denildi.