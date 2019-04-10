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Çin'de dev tekerlek belediye işçinin üzerinden geçti

Felaketin 'geliyorum' demediği görüntülerde, seyir halindeki tırdan çıkan tekerlek belediye çalışanını ezdi.

Haber Merkezi | 10.04.2019 - 13:37..
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Cadde üzerinde çalışan belediye işçileri birazdan olacaklar habersizce görevlerini icra ederken, aralarından biri, yoldan geçen tır tekerleğinin gazabına uğradı.

DEV TEKERLEK İŞÇİYİ EZDİ GEÇTİ

Güvenlik kamerasına yansıyan feci olay Çin'de yaşandı. Cadde kenarında yaya geçidi çalışması gerçekleştiren işçilerden biri, arkası dönük olduğu sırada, arkasından geçen tırdan kopak tekerlekle sarsıldı. Dev teker hızla gelerek işçinin tam üzerinden geçip gitti.

Belediye işçisi ağır yaralanırken, o anlar kameraya yansıdı.

Tırdan çıkan tekerlek belediye çalışanını ezdi

Çin'de dev tekerlek belediye işçinin üzerinden geçti

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