Çin'de dev tekerlek belediye işçinin üzerinden geçti

Cadde üzerinde çalışan belediye işçileri birazdan olacaklar habersizce görevlerini icra ederken, aralarından biri, yoldan geçen tır tekerleğinin gazabına uğradı.
DEV TEKERLEK İŞÇİYİ EZDİ GEÇTİ
Güvenlik kamerasına yansıyan feci olay Çin'de yaşandı. Cadde kenarında yaya geçidi çalışması gerçekleştiren işçilerden biri, arkası dönük olduğu sırada, arkasından geçen tırdan kopak tekerlekle sarsıldı. Dev teker hızla gelerek işçinin tam üzerinden geçip gitti.
Belediye işçisi ağır yaralanırken, o anlar kameraya yansıdı.
Tırdan çıkan tekerlek belediye çalışanını ezdi