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Çin'de düğünlere adap denetimi

Çin yönetimi, düğünlerde savurganca harcama yapılması, pahalı hediyeler alınması ve yüklü başlık paraları ödenmesi gibi 'görgüsüz adetlere' son verilmesi çağrısı yaptı

Haber Merkezi | 04.12.2018 - 00:05..
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Guardian'ın haberine göre, Sivil İşler Bakanlığı yetkilileri, düğün reformu konulu bir konferansta yaptıkları açıklamada, düğünlerin ülkenin değerleri ve hedeflerini 'daha iyi yansıtması' gerektiğini dile getirdi.

"SOSYALİST DEĞERLERE AYKIRI"

Çin'de giderek daha fazla harcama yapılan düğünlerle ilgili 'kapsamlı reform' çağrısı yapan bakanlık yetkilileri, müsrifçe davranılan ve 'paraya azgınca tapınmanın' yansıması olan törenlerin, sosyalist değerlerine aykırı olduğunu kaydetti.

Tek çocuk politikası sonucu erkek sayısının kadınlardan yaklaşık 30 milyon fazla olduğu Çin'de özellikle son 2 yılda gelin ailelerinin uçuk başlık paraları istediği ifade ediliyor.

Bazı gelin ailelerinin damat tarafından nakit paranın dışında mücevher, araba, ev ve daha fazlasını talep ettiği belirtiliyor.

Çin'de düğünlere adap denetimi

30 BİN DOLAR BAŞLIK PARASI İSTENİYOR

Yetkililer daha önce de 20 bin yuanın üzerinde başlık parası isteyenler ve ödeyenler hakkında insan kaçakçılığı suçundan işlem başlatılacağını duyurmuştu. Bu açıklamadan önce Da'anliu köyünde başlık paralarının 200 bin yuan'a kadar (yaklaşık 30 bin dolar) çıktığı ifade edilmişti.

Ayrıca, hükümet tarafından düğünlere 200'den fazla kişi çağrılmaması ve 600 yuandan pahalı hediyeler alınmaması uyarısı da yapılmıştı.

Uzmanlar, Çin'in özellikle kırsal kesimlerinde bu adetlerin değiştirilmesinin zor olacağını dile getiriyor.

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