Çin'de 81 bin tonluk köprünün kurulumu

1 Kanada'da otoyol çöktü Son iki aydır etkili olan şiddetli yağışlar, tehlike yaşatmaya devam ediyor.

2 Bir metrekare alanda saat tamiri Unutulmaya yüz tutmuş meslekler arasında yer alan saatçilik Samsun’da 1 metre karelik dükkanda yaşatılmaya devam ediyor.

3 Çiftçiye 1.2 milyar liralık destek Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 6 Ağustos'tan itibaren hububat, baklagil ve dane mısır desteği olarak 1 milyar 200 milyon lira ödeneceği duyuruldu.

4 Yolcu bavulundan füze çıktı Maryland eyaletinde yapılan güvenlik kontrolünde bir yolcunun bavulunda, füze fırlatıcısı tespit edildi.

5 Trump ile Johnson ilk resmi görüşmeyi telefonda yaptı ABD Başkanı Donald Trump ile İngiltere'nin çiçeği burnunda Başbakanı Boris Johnson, yaptığı telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin derinleştirilmesi için anlaştı.

6 UEFA, geleceğin 50 yıldızını seçti UEFA tarafından hazırlanan, "Avrupa'nın yükselen 50 genç yıldızı" listesinde, Süper Lig'de forma giyen 4 isim de yer aldı.