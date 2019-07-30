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Çin'de 81 bin tonluk köprünün kurulumu

Dünyanın en ağır, gergin, eğik askılı köprüsü, 60 dakikada birleştirildi.

REUTERS | 30.07.2019 - 15:44..
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Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletine bağlı Baoding şehrinde, dünyanın en ağır gergin eğik askılı köprüsü kuruldu.

81 TON AĞIRLIĞINDA

İki büyük kuleden oluşan gergin eğik askılı köprü; 39.7 metre genişliğinde, 495 metre uzunluğunda ve 240 metre açıklığa sahip. Ağırlığı ise tam 81 bin ton. Dünyanın en ağır köprüsünün kulelerini birbirine bağlamak için dört ağırlık kaldırma krikosu kullanıldı.

SAATTE 8 METRE HIZLA 60 DAKİKADA BİRLEŞTİ

Saatte 8 metre hızla döndürülen kuleler, 60 dakika sonunda bir araya geldi. Köprü, Pekin-Tianjin-Hebei Bölgesi'ndeki taşımacılık faaliyetlerini kolaylaştıracak.

Çin'de 81 bin tonluk köprünün kurulumu ViDEO

Çin'de 81 bin tonluk köprünün kurulumu

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