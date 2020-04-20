Çin'de en çok tüketilen vahşi hayvana yasak geldi

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün başladığı Çin’de, virüsün küresel bir salgına dönüşmesi sonucu yasaklar gelmeye devam ediyor...

BAMBU FARELERİ TÜKETİLMEYECEK

Vuhan kentinde ortaya çıkan ve şu ana kadar 2 milyon 400 binden fazla insanın enfekte olmasına, 165 binden fazla insanın da ölümüne neden olan virüs nedeniyle, ülkede sıkça tüketilen ve ‘besleyici’ olduğu öne sürülen Bambu Fareleri’nin tüketilmesine de yasak geldiği belirtildi.

Çin’de yetiştiriciliği yaygın olduğu belirtilen Bambu Fareleri’nin boyları 50 santimetreye ve 11 kiloya kadar ulaşabiliyor.

1 MAYIS’TA KEDİ VE KÖPEK SATIŞI YASAKLANACAK

Öte yandan, Guangdong bölgesinde yer alan Shenzhen şehrinde de köpek ve kedi eti satışı ve tüketimine yasak gelmişti.

Alınan bu yasak ise 1 Mayıs'ta uygulamaya geçecek.