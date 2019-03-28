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Çin'de ikizlerin babaları farklı kişiler çıktı

Bir kadın, farklı babalardan olan çift yumurta ikizleri doğurdu.

AA | 28.03.2019 - 04:32..
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Çin'in Fujian eyaletinin Xiamen kentinde meydana gelen olayda, ikizlerin birbirine benzememesi kadının eşinin dikkatini çekti.

Bunun üzerine harekete geçen baba ikizlere DNA testi yaptırdı. Çocuklar nüfusa yazdırılırken çifte, DNA testinin sonucu açıklandı. Çocuklardan birinin, farklı bir babadan olduğu ortaya çıktı. Önce eşini analiz sonuçlarını tahrif etmekle suçlayan kadın, daha sonra başka bir adamla ilişkiye girdiğini kabul etti.

Çin'de ikizlerin babaları farklı kişiler çıktı

"KENDİ ÇOCUĞUMU İSTİYORUM"

Şokta olan adam, “Kendi çocuğumu kesinlikle istiyorum ama başkasının çocuğunu yetiştirmeye de gönüllü değilim” dedi.
Farklı babalardan dünyaya gelen ikiz bebekler oldukça nadir görülen bir durum. Tıpta “heteropaternal süperfekondasyon” olarak adlandırılan vakada, annede oluşan iki yumurta ayrı spermler tarafından döllendiğinde ikizler farklı babalara sahip olabiliyor.

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