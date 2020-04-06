Çin'de karantina yasaklarının hafifletilmesiyle birlikte on binlerce kişi parklara akın etti.

Global Times'ın haberine göre, maske takan Çinliler, tehlikenin henüz geçmediği uyarılarına rağmen hafta sonunu Anhui eyaletindeki Huangşan dağ parkında geçirdi.

SOLUĞU PARKTA ALDILAR

Parkın günlük 20 bin kişilik ziyaretçi kapasitesinin sabah saatlerinde dolduğu ve park yönetiminin daha fazla ziyaretçi kabul etmediği belirtildi.

"HENÜZ SONA YAKLAŞMADIK" UYARISI

Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin baş epidemi uzmanı Zeng Guang, salgının bitmediğini belirterek, "Küresel salgın büyürken, Çin henüz sona yaklaşmadı, yeni bir aşamaya girdi." ifadelerini kullanmıştı.

Çin’de insanlar açık alanlara akın etti VİDEO