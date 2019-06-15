Çin'de ışık enerjisi ve biyokütleyle dizel yakıt üretildi

Araştırmacılara göre, Çin Bilimler Akademisi Dalian Kimyasal Fizik Enstitüsü'nden bilim adamları tarafından yapılan araştırmalar, güneş enerjisi veya yapay ışık kaynağı ve Dünya'nın yüzeyinde bulunan sürdürülebilir karbon kaynakları kullanarak temiz enerji üretmenin bir yolunu sunuyor.

PETROKİMYANIN YERİNİ ALABİLİR

Tarımsal saman ve orman atıkları da dahil olmak üzere biyokütle, doğadaki en büyük sürdürülebilir karbon kaynaklarıdır. Bol türev ürünler sunmak için petrokimya kaynaklarının yerini alabilir.

Bununla birlikte, bir hidrojen üretim işleminden türetilen biyokütle atık olabilir ve çevreyi kirletebilir.

HAFİF ENERJİLİ DİZEL YAKIT

Araştırmaya liderlik eden bilim adamı Wang Feng, hidrojen üretimi ve biyokütle dönüşüm sürecini hafif enerjili dizel yakıtlar oluşturmak için birleştirebilecek teknolojiler geliştirdi.

Araştırma sonucu, uluslararası bilim dergisi Nature Energy'nin son sayısında yayınlandı.