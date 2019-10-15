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Çin'de kimya tesisinde patlama: 4 ölü

Çin'in güneyinde bir kimya tesisinde, patlama meydana geldi. Patlamada 4 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

AA | 15.10.2019 - 10:50..
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Çin'de, kimya tesisinde meydana gelen patlama korkuttu.

4 ÖLÜ, 3 YARALI

Şinhua ajansının haberine göre, ülkenin güneyindeki Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'ne bağlı Yulin kentinin Luçuan ilçesindeki bir kimya tesisinde, patlama meydana geldi.

Yerel saatle 11.00 sularında meydana gelen patlamada 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Yaralıların 2'sinin ise durumunun ciddi olduğu kaydedildi.

TESİSİ BEYAZ BİR BULUT KAPLADI

Patlamanın nedeni belirsizliğini korurken, olay yerine kurtarma ekipleri gönderildi. Çin basınındaki görüntülerde, devasa beyaz bir bulutun tesisin üzerini kapladığı görülüyor.

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