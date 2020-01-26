taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9428
Euro
6.554
Altın
1571.81
Borsa
122141.75
Gram Altın
300.359
Bitcoin
50641

Çin’de korona virüsünün bilançosu: 41 ölü

Çin'de ortaya çıkan koronavirüsten kaynaklı salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 41’e çıktı, Hubei eyaletinde karantina altındaki kentlerin sayısı ise 13’e ulaştı.

İHA | 26.01.2020 - 07:53..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Ülke genelinde görülen vaka sayısının bin 287 olduğu ve hastalardan 237’sinin durumunun ise ağır olduğu açıklandı. Ölümlerin 39’unun, virüsün ilk kez ortaya çıktığı Wuhan kentinin de bağlı olduğu Hubei eyaletinde meydana geldiği, diğer 2 can kaybının ise Hebei ve Heilongjiang eyaletlerinde yaşandığı belirtildi.

Çin’de korona virüsünün bilançosu: 41 ölü

ÖLENLER ARASINDA DOKTOR DA VAR

Hubei eyaletinde virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin arasında 1 doktorun bulunduğu da ifade edildi.

Çin’de korona virüsünün bilançosu: 41 ölü

13 KENT KARANTİNA ALTINDA

Ülke genelindeki 18 eyalet ve belediyenin de 1. derecede kamu sağlığı acil durum müdahale uygulamasına geçtiği açıklandı. Karantina altına alınan kent sayısı 13’e ulaşırken, Wuhan’daki 20’den fazla hastane, maske, eldiven, koruyucu gözlük ve ameliyat önlüğü gibi malzemelere ihtiyaç duyulduğuna dair açıklama yayımladı.

Çin’de korona virüsünün bilançosu: 41 ölü

VİRÜSLE MÜCADELE İÇİN BÜTÇE AYRILDI

Çin Kalkınma Bankası, korona virüsü önleme ve tedavi çalışmalarında kullanılması için Wuhan kentine 2 milyar yuanlık (288.3 milyon) acil durum kredisi verileceğini açıkladı. Çin Maliye Bakanlığı da salgının yayılmasını önlemek için Hubei makamlarınca kullanılmak üzere 1 milyar yuan (144 milyon dolar) bütçe tahsis edildiğini duyurmuştu.

Çin’de korona virüsünün bilançosu: 41 ölü

ÇİN ORDUSU DA YARDIM EDİYOR

Tedavi çalışmalarına destek için Çin ordusundan sağlık personelinin sivil doktor ve hemşirelere yardım etmek üzere görevlendirildiği bildirildi. Öte yandan Wuhan kentinde korona virüsten kaynaklı rahatsızlıkların tedavi edilmesi için dün özel bir hastanenin inşa edilmesine başlandı. Bin yatak kapasiteli hastanenin inşasının bir hafta içinde tamamlanması bekleniyor.

Çin’de korona virüsünün bilançosu: 41 ölü

FRANSA VE AVUSTRALYA’YA DA SIÇRADI

Fransa’da da korona virüsten kaynaklanan 2 vakanın kesinleştiği açıklandı. Avustralya Sağlık Birimleri de ülkede 1 kişide söz konusu virüsün tespit edildiğini bildirdi. Tedavi altına alınan hastanın 50’li yaşlardaki bir Çin vatandaşı olduğu bilgisi verildi.

Çin’de korona virüsünün bilançosu: 41 ölü

ÇİN DIŞINDAKİ VAKA SAYISI 30 OLDU

ABD’deki vaka sayısı ise 2’ye yükselirken, Nepal, Singapur, Japonya, Güney Kore, Vietnam, Tayvan ve Tayland’da doğrulanan vakalarla birlikte Çin dışındaki vakaların sayısının 30’un üzerine çıktığı belirtildi.

Çin’de korona virüsünün bilançosu: 41 ölü

KANADA'YA DA SIÇRADI

Ontario Eyaleti Sağlık Hizmetleri Şefi Dr. David Williams, düzenlediği basın toplantısında, Kanada'daki ilk vakanın Toronto'da saptandığını duyurdu.

Williams, Çin'in Vuhan kentinden 22 Ocak günü Toronto'ya dönen 50'li yaşlarındaki erkek hastada söz konusu virüsün tespit edildiği bilgisini paylaşarak, hastanın müşahede altında tutulduğunu ve halk sağlığı açısından riskin çok düşük olduğunu ifade etti.

Toronto Halk Sağlığı Bulaşıcı Hastalıklar Kontrol Merkezi Müdürü Dr. Barbara Yaffe de Toronto Sunnybrook Sağlık Bilimleri Merkezi'nde yatan hastanın temasının sadece hanehalkı üyeleriyle sınırlı olduğunu, bu kişilerin de tecrit edileceklerini duyurdu.

İlginizi Çekebilir
ABD ordusu Suriye'de Rus askerlerini yine engelledi
ABD askerleri, Haseke ilinde son 8 günde Rus askerlerinin yolunu dördüncü kez keserek, geri dönmelerine sebep oldu.
Trump'tan İran'a: Yaptırımlar sürecek
ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın yaptırımlar kaldırılırsa ABD ile müzakerelere dönülebileceği teklifini 'Hayır, teşekkürler!' diyerek reddetti.
Irak güvenlik güçleri, göstericilerin çadırlarını yaktı
Irak güvenlik güçleri, hükümet karşıtı gösterilerin merkezi Tahrir Meydanı'na yakın eylem çadırlarını yakıp, göz yaşartıcı gaz kullanarak protestocuları bölgeden uzaklaştırmaya çalıştı.
ABD: Irak'taki füze saldırılarında 34 askerimiz yaralandı
ABD Savunma Bakanlığı (Pentgon), İran'ın Irak'taki ABD hedeflerine yaptığı hava saldırısında 34 askerin travmatik beyin yaralanması geçirdiğini açıkladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzedelerle buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzedelerle buluştu

374
Çin Devlet Başkanı: Koronavirüs salgını hızla ilerliyor

Çin Devlet Başkanı: Koronavirüs salgını hızla ilerliyor

56
ABD: Irak'taki füze saldırılarında 34 askerimiz yaralandı

ABD: Irak'taki füze saldırılarında 34 askerimiz yaralandı

21
Sultangazi'de art arda kazalar: 7 yaralı

Sultangazi'de art arda kazalar: 7 yaralı

5
Konya'da hastaneye başvuran Çinli turistte vertigo çıktı

Konya'da hastaneye başvuran Çinli turistte vertigo çıktı

16
Süleyman Soylu: 15 bin vatandaşımıza barınak sağlandı

Süleyman Soylu: 15 bin vatandaşımıza barınak sağlandı

8
Kırkağaç’ta depremde hasar gören cami minaresi yıkıldı

Kırkağaç’ta depremde hasar gören cami minaresi yıkıldı

1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir