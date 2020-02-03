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Çin'de koronavirüs bilançosu: 521 ölü

Çin Halk Cuhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, "Koronavirüs sebebi ile ölen kişilerin sayısı 521’e ulaştı" dedi.

Haber Merkezi | 03.02.2020 - 15:29..
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Çin'de koronavirüs bilançosu: 521 ölü

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) son yaptığı açıklamaya göre; 15 ülkeye yayılan koronavirüs, can almaya devam ediyor.

Çin'de koronavirüs bilançosu: 521 ölü

Yüzlerce kişiyi yoğun bakıma sokan koronavirüs, hızla hasta sayısını da artırıyor.

Çin’de binlerce kişiye bulaşan koronavirüs salgınında son olarak Finlandiya, Hindistan, Tayland, Honkong, Japonya, Singapur ve Avusturalya’da virüsün kıskacına girmişti...

Çin'de koronavirüs bilançosu: 521 ölü

ÇİN'DE SON DURUM

Çin Halk Cuhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, koronavirüs sebebiyle ülkesindeki acı bilançoyu paylaştı.

Çin'de koronavirüs bilançosu: 521 ölü

Wei, "Koronavirüs sebebi ile ölen kişilerin sayısı 521’e ulaştı. 17 bin 335 kişide koronavirüs sebebi şüphesi bulunuyor. Hastanelerden taburcu olanların sayısı ise 21 bin 558 kişi." ifadelerini kullandı.

Çin'de koronavirüs bilançosu: 521 ölü

Koronavirüs Çin'de can almaya devam ediyor VİDEO

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