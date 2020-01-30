Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve şu an kadar 170 kişinin ölümüne neden olan koronavirüs salgını ile ilgili yeni bir iddia ortaya çıktı.

İNSANLARIN ÜZERİNE EVLERİ MÜHÜRLEDİLER

Virüsün yayıldığı kentte ve diğer kentlerde koronavirüsü bulaşan vatandaşların evlerinin mühürlendiği, dışarı çıkmamaları için zorla bu şekilde evde tutuldukları belirtildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bir evin içerisinde insanlar olmasına rağmen evin dışarıdan mühürlendiği görüldü.

Çin'de koronavirüs nedeniyle evlerin mühürlendiği iddiası

"BU HANE VUHAN'DAN GELDİ, TEMAS ETMEYİN"

Başka bir görüntüde ise bir evin kapısına, "Bu hane Vuhan'dan geldi, temas etmeyin." yazılı afişlerin asıldığı öğrenildi.