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Çin'de koronavirüs ölümleri artıyor

Aralık ayında patlak veren ve Vuhan'daki bir vahşi hayvan pazarı ile ilişkilendirilen koronavirüs salgınında dün 97 kişi hayatını kaybetti.

REUTERS | 10.02.2020 - 09:06..
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Çin'de koronavirüs ölümleri artıyor

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, bu sabah yaptığı açıklamada, sadece pazar günü 97 ölüm ve 3 bin 62 yeni vakanın kayıtlara geçtiğini, ülke genelindeki toplam kesinleşmiş vaka sayısının 40 bin 171’e ve can kaybı sayısının da 909’a çıktığını açıkladı.

VAKA SAYILARI ARTIYOR

Çin dışında en çok vaka görülen ülke olan Japonya’daki toplam kesinleşmiş vaka sayısı 90’a ulaşırken, ikinci sırada gelen Singapur’da ise virüsten etkilendiği kesinleşen kişi sayısı 40’a yükseldi.

Öte yandan, Dünya Sağlık Örgütü uzmanlarından oluşan bir ekibin salgınla ilgili çalışmalara katılmak üzere Çin’e gittiği bildirildi.

Araştırma görevine Kanadalı Epidemiyoloji Uzmanı Bruce Aylward’ın öncülük edeceği açıklandı.

Çin'de koronavirüs ölümleri artıyor

BAZI İŞ YERLERİ KEPENK AÇACAK

Alınan önlemlerin arından hayalet şehre dönen Çin'de, bugün bazı iş yerleri açılacak olmasına rağmen birçok iş yeri kepenk açmayacak ve beyaz yakalı çalışanlar evden çalışmaya devam edecek.

Beijing'in en yoğun metro hatlarından birinde trenler boş kalırken seyahet eden az sayıda yolcunun tamamının da maske taktığı gözlemlendi.

Çin'de koronavirüs ölümleri artıyor

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