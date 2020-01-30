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Çin'de koronavirüs yasakları

Pekin'de yeni koronavirüs salgınının ürkütücü boyutlara ulaşması nedeniyle evlilik ve cenaze defin işlemlerine geçici olarak yasak getirildiği belirtildi.

AA | 30.01.2020 - 16:40..
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Çin'in başkenti Pekin'de yönetim, koronavirüsün yayılmasını önüne geçebilmek için önlemlerini sıklaştırıyor.

EVLENMEK VE GÖMÜLMEK YASAK

China News'in haberine göre çok sayıda kişiyi bir araya getirmeleri nedeniyle evlilik ve cenaze defin işlemleri geçici olarak yasaklandı.

Çin'de koronavirüs yasakları

ÇOĞU ÇİNLİ 2 ŞUBAT'TA EVLENMEYİ DÜŞÜNÜYORDU

Yasak nedeniyle Çinli çiftler, bin yılda bir geldiğini düşündükleri 02.02.2020 tarihinde dünya evine giremeyecek. Çok sayıda Çinli, bu tarihte evlenmeyi planlıyordu.

Zira Çincede 2 Şubat 2020, "seni seviyorum, seni seviyorum" cümlesiyle aynı telaffuza sahip. 
Pekin yönetimi, 25 Ocak'ta Çin Yeni Yılı için planlanan tüm etkinliklerin iptal edildiğini açıklamıştı.

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