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Çin’de koronavirüsten bu kez bir Amerikalı öldü

Çin'in Wuhan kentinde bir ABD’li korona virüsten öldü. Fransa’da ise 5 yeni korona virüs vakası daha onaylandı.

İHA | 09.02.2020 - 01:55..
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Pekin’de bulunan ABD Büyükelçiliği, korona virus 2019-nCoV’nin neden olduğu enfeksiyon yüzünden bir Amerikalının, Wuhan kentinde hayatını kaybettiğini onayladı. Büyükelçilik temsilcisi daha fazla bilgi vermezken, “Bu kayıpla ilgili olarak aileye içten başsağlığı diliyoruz" demekle yetindi. Gazete 60 yaşındaki Amerikalının 6 Şubat’ta hayatını kaybettiğini iddia etti.

FRANSA'DA 5 YENİ VAKA DAHA

Fransa’da ise 5 yeni koronavirüs vakasının daha tespit edildiği ve ülkedeki toplam onaylanmış vaka sayısını 11’e yükseldiği açıklandı. 1’i çocuk olmak üzere enfekte olan tüm hastaların durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Sağlık Bakanı Agnes Buzyn, Fransa’nın Wuhan’a bir uçak göndererek 20 kadar vatandaşını tahliye etmesinden sonra ülkeye gelenler üzerinde yapılan tıbbi tahliller sonucu bazılarında koronavirüse rastlandığını açıklamıştı. Koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Wuhan’dan yaklaşık 250 yolcu getiren uçak, Fransa’nın yaptığı ikinci tahliye uçuşuydu. Uçak Istres-Le Tubé Hava Üssü’ne inerken, uçakta bulunanlar şu anda Fransa’nın güneyinde karantina altına tutuluyor.

Fransa, Ocak ayı sonlarında koronavirüsün görüldüğü ilk Avrupa ülkesiydi.

Çin’de koronavirüsten bu kez bir Amerikalı öldü

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