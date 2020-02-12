Çin'de koronavirüsten can kaybı 1114'e çıktı

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu (NHC) tarafından, biri Hong Kong’da olmak üzere 2019-nCoV salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1114’e, koronavirüs bulaşan kişi sayısı 8 bin 204’ünün durumu ciddi olmak üzere 44 bin 653’e çıktı.

Çin ana karası dışında Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde vaka sayısı 49’a çıkarken, bugüne kadar taburcu edilen hasta sayısı 4 bin 740 oldu.

SON 24 SAATTE 97 KİŞİ DAHA ÖLDÜ

Ülkede ayrıca son 24 saatte 97 kişi 2019-nCoV’dan yaşamını yitirirken, 1638’i koronavirüsün merkezi Hubey eyaletinde olmak üzere 2 bin 15 yeni vaka tespit edildi.