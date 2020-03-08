Çin’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bin 99'a çıktı

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, salgın nedeniyle yaşanan toplam can kaybı ikisi Hong Kong’dan olmak üzere 3 bin 99’a, tespit edilen virüs bulamış kişi sayısı da 80 bin 695’e yükseldi.

SON 24 SAATTE 27 KİŞİ ÖLDÜ

Ülkede son 24 saatte 27 kişi hayatını kaybederken, 44 yeni koronavirüs vakası saptandı.

Virüs bulaşma şüphesi olanların sayısı 458, gözetim altında tutulan kişilerin sayısı 23 bin 74’e gerilerken, taburcu edilen kişilerin sayısı da 50 bin 65’e çıktı.

SON GÜNLERDE ÖLÜMLER AZALDI

Dünya geneline yayılan salgın sonrası diğer ülkelerde ölü sayısı artarken, Çin'de ise azalma meydana geldi.

Çin dışında Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde vaka sayısı 109’a ulaşırken, Makau Özel İdari Bölgesi’nde 10 olarak bildirildi.

Diğer yandan Çin’e dış ülkelerden gelen yabancı ülke vatandaşlarında tespit edilen ve Çin makamlarınca "ithal"olarak adlandırılan vaka sayısı ise son 24 saatte ikisi Pekin’de, biri Gansu eyaletinde tespit edilmek üzere 63’e yükseldi.