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Çin'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 491’e yükseldi

Salgından dolayı virüs taşıması şüpheli olanların sayısı 23 bin 260'a, müşahede altına alınanların sayısı 185 bin 555'e ulaştı.

AA | 05.02.2020 - 10:20..
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Çin'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 491’e yükseldi

Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan (NHC) yapılan açıklamaya göre, 2019-nCoV salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin 490’ı Çin ana karası, 1’i Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde olmak üzere 491’e çıktı.

Bununla birlikte koronavirüs teşhisi koyulan hasta sayısı 3 bin 219’nin durumu ciddi olmak üzere 24 bin 324’e yükseldi. Virüs taşıma durumu şüpheli olanlar 23 bin 260’a, müşahede altına alınanların sayısı ise 185 bin 555’e ulaştı.

Çin ana karası dışında Hong Kong’daki vaka sayısı 18’e, Makau Özel İdari Bölgesi’nde ise 10’a yükseldi.

Çin'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 491’e yükseldi

SOKAKTA CESETLER VAR

Özellikle Vuhan'da sokaklar neredeyse bomboş kalırken, evlerden bile çıkılmıyor.

Maske kullanımı konusunda şiddet olaylarında artışların görüldüğü kentte ayrıca sokakta bulunan cesetler bile virüs tehlikesi nedeniyle kaldırılamıyor.

Koronavirüs Çin'de can almaya devam ediyor İZLE

SON 24 SAATTE 65 CAN KAYBI

Ayrıca NHC, son 24 saatte 65 kişinin yaşamını yitirdiğini, 3 bin 887 koronavirüs vakasının tespit edildiğini aktararak, bu vakaların 431’inin durumunun ağır olduğunu belirtti.

Diğer yandan koronavirüsten kaynaklı ölümlerin 479’u salgının merkez üssü Hubey eyaletinde gerçekleşirken, eyalette tespit edilen vaka sayısı ise 16 bin 678’e yükseldi.

Hubey’de en çok ölüm ve koronavirüs vakasında başı çeken Vuhan kentinde ölü sayısı 362, vaka sayısı 8 bin 351 oldu.

Çin'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 491’e yükseldi

VUHAN'DA BİNALAR HASTANEYE DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR

Vuhan’da hastanelerde yatak yetmezliğinden dolayı biri stadyum, biri sergi merkezi olmak üzere 3 bina geçici hastaneye dönüştürülerek, koronavirüs bulaşan hastaların testi ve muayenesi için kullanılacak.

Toplam 3 bin 400 yatak kapasitesine ulaşan geçici hastaneler yatak, masa, sandalye elektrikli battaniye ve çeşitli malzemelerle donatıldı.

Kentteki hastanelerde kapasite yetmezliği nedeniyle 10 günde bin yatak kapasiteli bir hastane inşa edilmişti.

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