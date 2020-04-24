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Çin'de koronavirüsten yeni can kaybı yok

Koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Çin'de yeni veriler açıklandı.

AA |
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Çin'de koronavirüsten yeni can kaybı yok

Çin'de, koronavirüs nedeniyle yeni can kaybı yaşanmadığı açıklandı.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde koronavirüs nedeniyle yeni ölüm olmazken, 2'si yurt dışı kaynaklı 6 yeni vakaya rastlandı.

9 GÜNDÜR CAN KAYBI OLMADI

Yurt içi kaynaklı vakaların 3'ü Heylongciang, biri de Guangdong eyaletinde tespit edildi.

Ülkede arka arkaya dokuz gündür yeni can kaybı olmadı.

Çin'de koronavirüsten yeni can kaybı yok

915 HASTANIN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Diğer yandan ülkede yurt dışı kaynaklı vakaların sayısı 849'u taburcu olmak üzere 1618'e yükseldi. Ülkede 57'sinin durumu ağır olmak üzere 915 hastanın tedavisi sürüyor.

VUHAN'DAN AYRILMAK İÇİN PROSEDÜRLER VAR

Salgının ortaya çıktığı Vuhan kentinden ayrılmak isteyen yüz binlerce kişinin bazı prosedürleri tamamlaması gerekiyor.

Çin'de koronavirüsten yeni can kaybı yok

ÜCRETLİ TEST ŞARTI

Kentten ayrılmak isteyenlerin önce bir hastaneye giderek, arındırıcı gazın bulunduğu bir bölmenin içine girmesi daha sonra ücreti 40 ABD doları (278,5 TL) olan tükürük testi yaptırması gerekiyor. Bu testin sonucu 48 saat sonra çıkıyor.

Vuhan'ın farklı bölgelerinde uygulanan farklı prosedürlere göre, bazı yerlerde özellikle gazetecilerden nükleik asit testi isteniyor.

Çin'de koronavirüsten yeni can kaybı yok

OTEL YA DA EV KARANTİNASI

Kentten çıkmak için bir de bölge onayı gerekiyor. Buna göre, Vuhan'dan ayrılmak isteyenler ya 14 gün ev karantinasında ya da otellerde kalıyor. Küçük bir otelde 14 gün konaklamak ise 700 ABD dolarını (4 bin 880 TL'yi) bulabiliyor.

Bütün bunları tamamlayan bir kişi Pekin kent yönetimine başvuruda bulunabiliyor. Eğer başvuru onaylanırsa, mobil telefonlara gidiş biletinin alınabileceği bir link geliyor.

Çin'de virüs nedeniyle 4 bin 632 kişi yaşamını yitirdi.

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