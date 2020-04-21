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Çin’de koronavirüsü yenen doktorların ten rengi değişti

Koronavirüse yakalanan ve tedavi altına alınan iki Çinli doktorun ten renklerinin, karaciğerlerinde meydana gelen hasar nedeniyle değiştiği görüldü.

DHA |
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Çin’de koronavirüsü yenen doktorların ten rengi değişti

Çin’de koronavirüsü yenen doktorların ten rengi değişti

Çin’in Vuhan kentinde koronavirüse yakalanan Kardiyolog Yi Fan ve Ürolog Hu Weifeng'da şaşırtıcı bir değişiklik gözlendi.

Vuhan'da 2 ay süren tedavi altına alınan iki doktorun ten renginin değiştiği görüldü.

Bu durum karşısında hayrete düşen Çinli uzmanların söz konusu doktorların ten renginin değişmesini ise virüsün karaciğerde hasar oluşturmasına bağlıyor.

VİRÜS SONRASI TEN RENKLERİ DEĞİŞTİ

Söz konusu iki doktorun 18 Ocak’ta kornavirüse yakalandığı ve Vuhan'daki bir hastanede iki ay süren yoğun tedavinin ardından iyileştiği belirtilirken, Yi Fan ve Hu Weifeng'in ​daha sonra ten renklerinin değiştiği gözlemlendi.

Çin’de koronavirüsü yenen doktorların ten rengi değişti

"KARACİĞERİM TEDAVİ SIRASINDA HASAR ALDI"

Virüse yakalanan Hu Weifeng, yaşadığı değişimi Çin medyasına anlattı.

Hu, yaptığı açıklamada, “Bilincim yerine geldiğinde ve sağlık durumumu öğrendiğimde korktum. Sık sık kabuslar görüyordum” ifadelerini kullandı.

Çin’de koronavirüsü yenen doktorların ten rengi değişti

DEMİR, KAN DAMARLARINDA BİRİKTİ

Huazhong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde bulaşıcı hastalıklar uzmanı Song Jianxin, doktorların organlarının, tedavileri sırasında hasar gördüğünü söyledi.

Karaciğerlerinde depolanması gereken demirin, organlar düzgün çalışmadığı için kan damarlarına dolduğunu ifade etti. Bu sebeple, ten renginde değişmenin gözlemlendiği belirtildi.

TEN RENGİ NORMALE DÖNECEK

Ürolog Li Shusheng, doktorların ten renginin zamanla normale dönmesinin beklendiğini ekledi.

Çin’de koronavirüsü yenen doktorların ten rengi değişti

KORONAVİRÜS, ORGANLARA CİDDİ HASARLAR VEREBİLİR

Öte yandan bilim insanları, koronavirüsü yenen hastaların hayati organlarında ciddi hasarların meydana gelebileceği ve Travma Sonrası Stres Bozukluğu’nun (PTSD) ortaya çıkabileceğini ifade etti.

"BU SADECE BİR SOLUNUM YOLU HASTALIĞI DEĞİL"

Yale Üniversitesi’nden Kardiyolog Harlan Krumholz ise "Koronavirüs sadece bir solunum yolu hastalığı değildir. Bu hastalık, kalbi, karaciğeri, böbrekleri, beyni, endokrin sistemini ve kan sistemini etkileyebilir” ifadelerini kullandı.

Salgının başladığı Çin’de koronavirüsü yenen doktorların ten rengi değişti -1

Salgının başladığı Çin’de koronavirüsü yenen doktorların ten rengi değişti -2

Salgının başladığı Çin’de koronavirüsü yenen doktorların ten rengi değişti -3

Salgının başladığı Çin’de koronavirüsü yenen doktorların ten rengi değişti -4

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