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Çin'de laboratuvar ortamında elmas üretildi

Bilim insanları, laboratuvar ortamında bir karat büyüklüğünde yapay elmas üretimi gerçekleştirdi.

AA | 30.10.2019 - 15:32..
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Çin'de yapay elmas üretimi görenleri hayrete düşürdü.

YAPAY ELMAS ÜRETTİ

"China Daily" gazetesinin haberine göre, Çin Bilimleri Akademisi bünyesinde faaliyet gösteren Ningbo Malzeme Teknolojisi ve Mühendisliği Enstitüsü’nden bilim adamları, laboratuvar ortamında bir karat büyüklüğünde yapay elmas üretti.

METAN GAZI MOLEKÜLÜ KULLANILDI

Tohumu doğal elmastan temin edilen yapay elmasın, "tohumundan sebze yetiştirir gibi geliştirildiği” ve büyümesi için metan gazı molekülü kullanıldığı belirtildi.

Çalışmayı yöneten araştırma grubu Başkanı Li Hı, doğal elmas parçasından bir tablet yapıldığını ve karbon atomunu ayırarak tohum elmasın üzerinde biriktirmek için metan moleküllerinden faydalanıldığını kaydetti.

Çin'de laboratuvar ortamında elmas üretildi

DOĞAL ELMAS İLE KARŞILAŞTIRILABİLİR

Saatte binde 7 milimetre büyüyen yapay elmas, bir haftada bir karatlık elmas boyutunu ulaşırken, yapay elmasın saflık ve sertliğinin doğal elmas ile karşılaştırılabilecek düzeyde olduğu belirtildi.

Farklı işleme tekniklerinden dolayı, bir karatlık doğal elmasının fiyatın 20 bin yüen (yaklaşık 2 bin 830 dolar) ila 200 bin yüen (28 bin 306 dolar) olurken, aynı boyda yapay elmasın ise 3 bin 300 yüen (470 dolar) tuttuğu ifade edildi.

Ayrıca yapay olarak üretilen elmasların radar, lazer, optik ve çeşitli alanlarda keskinlik gerektiren ekipmanların üretimi yanında mücevher üretimi için de kullanılabileceği vurgulandı.

Çin'de laboratuvar ortamında elmas üretildi

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