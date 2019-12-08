Çin'de maymun-domuz melezleri üretildi

İki kimera domuzcuğu, doğduktan sonraki bir hafta içinde ölmüş olsa da, ikisinin de kalplerinde, karaciğerlerinde, dalaklarında, akciğerlerinde ve derilerinde makak maymunu DNA'sı tespit edildi.

New Scientist tarafından yayımlanan çalışmaya göre, melezler IVF kullanılarak dişi bir domuza yerleştirilen 4 binden fazla embriyodan üretildi.

MAYMUN HÜCRELERİ DEĞİŞTİRİLDİ

Pekin'deki Kök Hücre ve Üreme Biyolojisi, Ana Devlet Laboratuarı'ndan bir ekip, hücreleri ve onların soyundan gelen hücreleri izlemelerini sağlayan bir floresan protein üretmek için maymun hücrelerinin genetiğini değiştirdi.

Bu değiştirilmiş hücreler, döllenmeden 5 gün sonra domuz embriyolarına enjekte edildi.

İkisi kimera olmak üzere, 10 domuz yavrusu doğdu. Öte yandan, maymun hücreleri, kalan domuz hücrelerinin binde biri ve 10 binde birinde oluştu.

"MAYMUN DNA'SI İÇEREN ORGAN" HEDEFLENİYOR

Bilim insanları, daha yüksek maymun DNA'sı konsantrasyonuna sahip, sağlıklı hayvanlar doğması için yaptıkları deneyleri tekrarlamayı ve sonunda bir hayvanı sadece maymun DNA'sı içeren bir organla dünyaya getirmeyi hedefliyor.

Protein and Cell'de yayınlanan araştırma makalesine göre sonuçlar, ekibi büyük bir hayvan modelinde dokuya özgü fonksiyonel hücrelerin ve organların üretilmesine bir adım daha yaklaştırdı.

ABD'DE DE DENENMİŞTİ

Öte yandan bu, melez hayvanların ilk üretilişi değil. 2010'da California'daki Stanford Üniversitesi'nden bir ekibin çalışmaları sonucu, sıçan pankreasına sahip fareler doğmuştu.

2017'deyse Kaliforniya'daki Salk Enstitüsü'ndeki araştırmacılar, yaklaşık 100 bin hücreden birinin insana ait olduğu domuz-insan kimeraları yapmıştı. Embriyolar bir ay içinde imha edilmişti.

NHS Kan ve Organ Nakli örgütüne göre, şu an Birleşik Krallık'ta 6 binden fazla kişi organ bekleme listesinde ve organ yetmezliği nedeniyle günde yaklaşık üç kişi ölüyor.