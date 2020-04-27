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Çin'de öğrenciler okula dönüyor

Başkent Pekin'de lise son sınıf öğrencileri, koronavirüs tedbirleri altında tekrar eğitim görmeye başladı.

REUTERS |
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Çin'de öğrenciler okula dönüyor

Koronavirüs tedbirlerinin kademeli olarak gevşetildiği Çin'de eğitim yeniden başladı.

Başkent Pekin'deki liselerde son sınıf eğitimi gören öğrenciler, evde 3 aylık çevrimiçi eğitimin ardından tedbirler altında ders başı yaptı.

ÖĞRENCİLER OKULA DÖNDÜ

Çinli öğrencilerin, salgından korunmak için maske taktığı görüldü.

Son verilere göre, Çin'de 82 bin 830 koronavirüs vakası ve 4 bin 633 ölüm kayıtlara geçti.

Çin'de öğrenciler okula dönüyor

YÜZ TARAMASI SİSTEMİ

Öğrenciler, okula girişten önce yüz taramasından geçiyor. Böylece, üretilen sağlık kodu sonrası okula giriş yapılabiliyor.

Sadece yemek molası için maskelerini çıkarabilen öğrencilerin yemekleri kutularda sınıflara servis ediliyor.

Çin'de öğrenciler okula dönüyor

SINIFLAR İKİYE AYRILDI

Bazı sınıflar ikiye bölünmüş durumda. Bir grup, doğrudan öğretmenden eğitim görürken, diğer grup video konferans aracılığı ile derslere katılıyor.

Çin'de okullar, Vuhan kentinden yayılan koronavirüs salgını nedeniyle 20 Ocak'tan itibaren eğitime ara vermişti.

Çin'de öğrenciler okula dönüyor

Çin'de öğrenciler okula dönüyor

Çin'de öğrenciler okula dönüyor

Çin'de öğrenciler okula dönüyor

Çin'de öğrenciler okula dönüyor

Çin'de öğrenciler okula dönüyor

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