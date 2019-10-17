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Çin'de öğrencilerin dik oturması için kurulan düzenek

'Yazma ortezi' adı verilen düzenek sayesinde öğrenciler, başını masaya gömerek yanlış oturmuyor.

Haber Merkezi | 17.10.2019 - 13:39..
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Çin'deki bir okulda, öğrencilerin dik oturmasını sağlamak için masalara 'yazma ortezi' adı verilen bir düzenek kuruldu.

Bu düzenek sayesinde öğrenciler, kafalarını sıralara gömerek yazı yazamıyor, kitap okuyamıyor.

VELİLER FİKRİ SEVDİ

Dik bir şekilde, vücudun dengesi korunarak yapılan ders çalışma sistemi, velilerin de oldukça hoşuna gitmiş vaziyette. Şimdilik sadece bir sınıfta var olan düzeneğin, okul geneline yayılması planlanıyor.

Çin'de öğrencilerin dik oturması için masalara düzenek kuruldu İZLE

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