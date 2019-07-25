Çin'de ölü sayısı artıyor: 16 ölü

Liupanşui kasabasında heyelanın bilançosu ağırlaşıyor.

ÖLÜ SAYISI 16'YA ÇIKTI

Heyelanda 21 ev toprak altında kaldı. Kurtarılan 11 kişi ise hemen hastaneye kaldırıldı. Bu heyelanda ölenlerin sayısı ise 16'ya çıktı.

30 KİŞİYE ULAŞILAMADI

Toprak altında kaldığı sanılan 30 kişiye halen ulaşılamadı, 800 kişilik arama kurtarma ekipleri kasabadaki çalışmalarını sürdürüyor.

YOL YAPIM ÇALIŞMALARINDA DA BİR KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Diğer yandan Guicou'ya bağlı Hıcang beldesine bağlı bir köyde yol yapım çalışmaları alanında meydana gelen heyelanda 1 kişi öldü, toprak altında kalan 6 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Toprak kaymalarına şiddetli yağışların neden olduğu belirtiliyor.