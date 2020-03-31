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Çin'de orman yangını: 19 ölü

Sıçuan eyaletinde çıkan orman yangınında, söndürme çalışmalarına katılan 19 kişi hayatını kaybetti.

AA |
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Çin'de orman yangını: 19 ölü

Çin'in Sıçuan eyaletinde orman yangını meydana geldi.

Şinhua ajansının haberine göre, Şiçang kenti bilgi bürosundan yapılan açıklamada, dün yerel saatle 16.00 civarında bir çiftlikte çıkan yangının, şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede yakındaki dağlık bölgeye sıçradığı belirtildi.

SÖNDÜRME EKİBİ YANGINDA MAHSUR KALDI

Açıklamada, yangın söndürme çalışmalarına katılan ekibin, saat 02.00 sularında rüzgarın ani yön değiştirmesi üzerine ormanlık alandaki yangında mahsur kaldığı belirtildi.

19 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ekip için başlatılan arama kurtarma çalışmalarında, 18 itfaiyeci ile onlara rehberlik eden bir yerel orman işçisinin cansız bedenine ulaşıldığı bilgisi paylaşıldı.

China Daily gazetesi, arama kurtarma çalışmalarında yaralı bulunan 3 itfaiyecinin de hastaneye kaldırıldığını aktardı.

Çin'de orman yangını: 19 ölü

Çin'de orman yangını: 19 ölü

Çin'de orman yangını: 19 ölü

Çin'de orman yangını: 19 ölü

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