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Çin'de ortaya çıkan virüste şüpheli: yarasalar

Çin'in Vuhan kentinde görülmeye başlanan ve şu ana kadar 17 kişinin öldüğü koronavirüste hastalığın çıkış nedeni olarak yarasa görülüyor.

AA & Ensonhaber | 23.01.2020 - 09:12..
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Çin'de ortaya çıkan virüste şüpheli: yarasalar

Dünya, yeni bir hastalık tehdidiyle uğraşıyor. Çin'de görülen koronavirüs nedeniyle bugüne kadar 17 kişi hayatını kaybetti. Virüs Çin'in Vuhan kentinde görüldü.

ŞEHİR KARANTİNAYA ALINDI

Yetkililer 9 milyon nüfusa sahip şehirdeki vatandaşlara, kentten ayrılmamaları uyarısında bulunarak, havaalanı ve tren istasyonlarının giden yolculara kapalı olacağını bildirdi.

Otobüs, metro, feribot ve uzun mesafeli toplu ulaşımın bugün yerel saatle 10.00'dan itibaren askıya alındığı duyuruldu.

Çin'de ortaya çıkan virüste şüpheli: yarasalar

GÖZLER YARASA ÇORBASININ ÜZERİNDE

Koronavirüsün yayılma nedeni henüz net olarak bilinmemekle birlikte hayvanlardan insanlara geçtiği tahmin ediliyor. Çinlilerin tükettiği yarasa çorbası ise virüsün insan vücudan geçmesinde baş şüpheli olarak değerlendiriliyor.

Çin'de ortaya çıkan virüste şüpheli: yarasalar

VUHAN VİRÜSÜNÜN BELİRTİLERİ

Ortaya çıktığı yerden dolayı "Vuhan virüsü" diye de adlandırılan yeni koronavirüs; solunum, hapşırma ve öksürme durumlarında hava yoluyla bulaşıyor. NCoV'in ilk belirtileri yüksek ateş, boğaz ağrısı, öksürük, nefes darlığı, solunumda zorluk ve ishal şeklinde ortaya çıkarken ileri safhalarda zatürre ve böbrek yetmezliğine neden oluyor, nihayetinde ölümle sonuçlanıyor.

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