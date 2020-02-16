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Çin'de paralar virüse karşı karantina altına alındı

Çin Merkez Bankası, kullanılan para banknotlarını dezenfekte ederek 14 gün boyunca mühürlüyor.

AA | 16.02.2020 - 14:58..
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Çin'de paralar virüse karşı karantina altına alındı

Çin'de bin 600 kişiden fazla kişinin ölümüne neden olan koronavirüse karşı Çin hükümeti sıkı önlemler almaya devam ediyor.

Associated Press ve Guardian'ın aktardığına göre, Çin Merkez Bankası ülkede kullanılan para banknotlarını dezenfekte ederek 14 gün boyunca mühürlüyor.

PARALARI DEZENFEKTE EDEN ÇİNLİLER

Merkez Bankası'nda toplanan paralar ultraviyole ışık veya yüksek sıcaklıklarla dezenfekte ediliyor.

14 günün ardından ise bu paralar dağıtıma çıkıyor.

Çin'de paralar virüse karşı karantina altına alındı

KRİPTO PARAYA YÖNELİŞ

Çin'de Merkez Bankası dahil olmak üzere birçok bankanın paraları dezenfekte edip, karantina altına alması piyasaları da etkiledi.

Çinliler Merkez Bankası'ndaki paraları karantinaya aldı İZLE

Çin Borsası'nda düşüş meydana gelirken, insanlar kripto paralara yöneldi. Kripto para borsası böylelikle değer kazanmış oldu. 14 günlük karantina süresinin bitmesinin ardından piyasalarda düzelme bekleniyor.

Çin'de paralar virüse karşı karantina altına alındı

Çin'de paralar virüse karşı karantina altına alındı

Çin'de paralar virüse karşı karantina altına alındı

Çin'de paralar virüse karşı karantina altına alındı

Çin'de paralar virüse karşı karantina altına alındı

Çin'de paralar virüse karşı karantina altına alındı

Çin'de paralar virüse karşı karantina altına alındı

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