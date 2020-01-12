taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8769
Euro
6.5375
Altın
1560.35
Borsa
118663.7
Gram Altın
294.865
Bitcoin
47367.13

Çin'de SARS'a benzeyen gizemli virüs öldürdü

Çin'in Hubey eyaletinin Vuhan kentinde kaynağı açıklanamayan SARS benzeri virüsün etkilediği bir kişi hayatını kaybetti.

AA | 12.01.2020 - 07:56..
  1. Haberler
  2. Sağlık
Whatsapp ile paylaş

Vuhan Belediye Sağlık Komisyonu yaptığı yazılı açıklamada, solunum yetmezliği ve ağır zatürre teşhisiyle hastaneye kaldırılan 61 yaşındaki bir adamın 9 Ocak'ta yaşamını yitirdiği belirtildi.

41 KİŞİDE GÖRÜLDÜ, 7 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Açıklamada, bunun kentte yıl başından bu yana 41 kişide görülen bulaşıcı virüsün yol açtığı ilk ölüm vakası olduğu kaydedildi.

Komisyon, 7 hastanın daha sağlık durumunun kritik, geri kalanların ise stabil olduğunu, en az iki kişinin de hastanelerden taburcu edildiği bilgisini paylaştı.

SARS'I HATIRLATTI

Vuhan'da ortaya çıkan salgın, 2002 ve 2003'te yüzlerce kişinin ölümüne yol açan SARS salgınını hatırlattığından ülkede endişeye yol açıyor.

Virüse Vuhan dışında, Hong Kong, Tayvan ve Güney Kore'de de rastlandı. Çin dışında rastlanan vakalarda hastaların Vuhan'a seyahat etmiş kişiler olması salgın ihtimalini güçlendiriyor.

Çin'de SARS'a benzeyen gizemli virüs öldürdü

GENETİK YAPISI SARS'A YÜZDE 80 YAKIN

Hong Kong Üniversitesinden uzman Yuen Kwok-yung, henüz tanımlayan ve kaynağı bilinmeyen virüsün genetik yapısının SARS virüsüyle yüzde 80 örtüştüğünü belirtti.

Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre, dünya genelinde bugüne kadar 8 binden fazla kişide SARS virüsü görülürken bunlardan 775’i hayatını kaybetti.

SARS nedeniyle 2003 yılında Çin’de 349, Hong Kong’da 299 kişi yaşamını yitirmişti.

Çin'de SARS'a benzeyen gizemli virüs öldürdü

İlginizi Çekebilir
Horlamanın en büyük sebebi belli oldu
Araştırmalara göre, dil üzerindeki yağ oranı horlamayı büyük ölçüde etkiliyor.
Türk kozmetik markası dünyaca ünlü markayı satın aldı
Uraw kozmetik'in hızlı yükselişi sürüyor
Kilo vermek için en iyi 8 egzersiz
Zayıflamaya çalışırken diyetin yanı sıra, egzersiz, hem daha güçlü kemikler hem de daha hızlı kilo vermek için harika bir yoldur. İşte kilo vermek için en iyi 8 egzersiz.
Günlük ne kadar C vitamini alınmalı
Diyetisyen Serkan Sıtkı Şahin, sağlıklı yaşam için günlük alınması gereken ideal C vitamini miktarını ve en iyi C vitamini kaynaklarını paylaştı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hafter Libya'da ateşkesi kabul etti

Hafter Libya'da ateşkesi kabul etti

297
Trump, İran'daki rejim karşıtlarına Farsça mesaj gönderdi

Trump, İran'daki rejim karşıtlarına Farsça mesaj gönderdi

80
Fransa'da emeklilik reformunda 64 yaştan vazgeçildi

Fransa'da emeklilik reformunda 64 yaştan vazgeçildi

41
Filenin Sultanları Avrupa'da finale çıktı

Filenin Sultanları Avrupa'da finale çıktı

39
İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı

İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı

30
Beşyol Metrobüs durağı, engelliler için yenileniyor

Beşyol Metrobüs durağı, engelliler için yenileniyor

16
BM'ye borcunu ödemeyen 7 üye ülke, oy hakkını kaybetti

BM'ye borcunu ödemeyen 7 üye ülke, oy hakkını kaybetti

6
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir