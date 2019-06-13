Çin'de sel can almaya devam ediyor: 49 ölü

Çin’de Haziran ayının başından beri etkili olan şiddetli sağanaklar nedeniyle en az 49 kişinin hayatını kaybettiği ve 14 kişinin de kayıp olduğu açıklandı.

300 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Çin Afet Azaltma Komitesinden yapılan açıklamada, sel nedeniyle 7 binden fazla ev yıkıldı, 300 bin kişi de tahliye edildi.

Komitenin, sosyal medya hesaplarında yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 1,4 milyarlık dolarlık ekonomik zarar tahmin ediliyor.

8 ŞEHİRDE 4 MİLYON KİŞİ ETKİLENDİ

Sel, su baskınları ve toprak kayması 8 şehirde 4,5 milyondan fazla insanı etkiledi. Su kaynaklarından sorumlu bir yetkili ise 22 şehirde 6 milyon 750 bin insanın yağmurdan etkilendiğini ve bu yılda selde 83 kişinin öldüğünü belirtti.