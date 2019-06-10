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Çin'de sel ve heyelan: 7 ölü

Çin’de şiddetli yağış birçok eyalette sel ve toprak kaymalarına neden olurken, şimdiye kadar 7 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

DHA | 10.06.2019 - 20:48..
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Çin’de şiddetli yağış, ülkenin güneyinde yer alan Zhejiang, Fujian, Guangdong eyaletlerinde sel ve toprak kaymalarına neden oldu.

7 KİŞİ ÖLDÜ, 5 KİŞİ HALA KAYIP

Felaketten etkilenen bölgelerde şu ana kadar en az 7 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı ve 5 kişinin de kayıp olduğu belirtildi.

Çin'de şiddetli yağışlar toprak kaymalarına neden oldu İZLE

FECİ GÖRÜNTÜLER

Sosyal medyada, yaşanan toprak kayması; araçların selde sürüklenme anları; insanların köprüde mahsur kaldığı ve bir istinat duvarının araçların üserine devrildiği anlara dair görüntüler yayınlandı.

Çin'de sel ve heyelan: 7 ölü

BİNLERCE KİŞİ GÜVENLİ BÖLGELERE TAHLİYE EDİLDİ

Yerel medyada yer alan haberlerde, binlerce kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiği, birçok yapıda maddi hasar oluştuğu ve tarım arazilerinin zarar gördüğü aktarıldı.

Çin'de sel ve heyelan: 7 ölü

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