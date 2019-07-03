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Çin’de CEO’yu suyla protesto ettiler

Ülkede en büyük arama motoru olan Baidu'nun CEO’su, kafasından aşağı bir şişe su dökülerek protesto edildi.

Haber Merkezi | 03.07.2019 - 15:36..
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Çin'in en büyük arama motoru Baidu, son yıllarda içerisinde yer aldığı tıbbi reklam skandalının ardından Çin'de çok sayıda eleştiriye neden olmuştu.

BAŞINDAN AŞAĞI BİR ŞİŞE SU BOŞALTILDI

Baidu tarafından düzenlenen bir etkinlikte konuşan Li, şirketin otonom araç projesi üzerine konuşurken bir kişi sahneye çıktı ve başından aşağı bir şişe su boşalttı.

Çin’de CEO’yu suyla protesto ettiler VİDEO

“SENİN PROBLEMİN NE”

Önce ne olduğunu anlayamayan Robin, daha sonra İngilizce "Senin problemin ne?" diyerek tepki gösterdi. Birkaç saniye süren olayın ardından sunumuna devam eden CEO, "Yapay zeka konusundaki ilerlememizin her şeyle karşı karşıya gelebileceğini herkes görebilir." ifadelerini kullandı.

​Söz konusu protestonun, hangi amaçla yapıldığı ve protestocuya ne olduğu konusunda ise herhangi bir bilgi verilmedi. Yaşanan olay ise şirket etkinliklerinde alınan güvenlik önlemlerinin sorgulanmasına yol açtı.

Çin’de CEO’yu suyla protesto ettiler

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