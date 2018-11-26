Çin'de sivillere sosyal davranış puanı verilecek

Çin'de pilot proje kapsamında, 22 milyon vatandaş hakkında toplanacak veri temelinde sıralama oluşturulacak. 2020 sonlarına doğru yüksek puan alan vatandaşlara bazı avantajlar sağlanacak. Düşük puan alanlar ise çeşitli sorunlarla karşılaşabilir.

"GÜVENSİZ VATANDAŞLAR" TAKİPTE

Bloomberg'in haberine göre; Çin hükümeti daha sonra bu projeyi ülke genelinde uygulamayı planlıyor. Sistem, sosyal davranış kurallarını ihlal eden ‘güvensiz vatandaşları' takip etmek için geliştirildi.

Çin aslında, iyi davranışı teşvik eden ve kötüleri cezalandıran veya çeşitli kısıtlamalar getiren bu tür sistemleri uzun zamandır deniyor.