Çin'de son 24 saatte 89 korona vakası tespit edildi

Çin'de koronavirüs vakaları görülmeye devam ediyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, Çin ana karasında 86'sı yurt dışı, 3'ü yurt içi kaynaklı 89 yeni koronavirüs vakası tespit edildiği belirtildi.

Böylece Çin'de salgının başından bu yana koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 82 bin 249'a yükseldi.

SON 24 SAATTE YENİ ÖLÜM YOK

Ülkede, son 24 saatte koronavirüs kaynaklı yeni ölüm kaydedilmediği aktarılan açıklamada, 75 kişinin tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildiği vurgulandı.

Açıklamada, enfekte hastalarla yakın teması bulunan ve müşahede altında tutulan 1674 kişinin de tıbbi gözetimden çıktığı kaydedildi.

ÇİN'DE SON DURUM

Çin ana karasında, koronavirüs nedeniyle bugüne kadar toplam 3 bin 341 kişi yaşamını yitirdi, virüse yakalanan 77 bin 738 hasta ise iyileşti.