Çin'de soylu bir kadının mezarından eşek çıktı

Araştırmacılar, tarih öncesine ışık tutabilmek için yaptıkları bilimsel kazılara devame ederken, Çin'de çok ilginç bir bulguya rastladılar.

Çin’de Tang Hanedanı üyesi Cui Shi isimli soylu bir kadının eşeklerini çok sevdiği için, mezarına onlarla birlikte gömüldüğü keşfedildi. Şaşırtıcı olan başka bir durum ise, eşeklerin gömülürken muhtemelen hayatta olduğu ortaya çıktı.

Söz konusu mezar ise milatton sonra 878 yılına ait.

Eşeklerin tarihin o dönemlerinde dünyada yük hayvanları olarak kullanıldığı daha önce de biliniyordu. Ayrıca eşekler, seyahat ve ticaret güzergalarını genişletmek için kullanılıyor ve özellikle Avrupa ve Asya'da çok önemli hayvanlar olarak görülüyorlardı.

Atların aksine, eşekler savaşlarda kullanılmıyordu. Yalnızca toplumun alt tabakasındaki insanlar bu hayvanları bazen ulaşım amacıyla kullanıyordu. Ancak varlıklı insanların eşek kullandığına eski tarihlerde pek de rastlanmadı.

ARKEOLOGLAR ŞAŞIRDI

Çin’in Şensi Arkeoloji Akamesi’nden arkeolog Songmei Hu, “Eşekleri öldükten sonra kurban etmek şöyle dursun, Cui Shi gibi soylu bir kadının eşek kullanmasını gerektirecek herhangi bir neden yoktu. İlk defa böyle bir bulguyla karşılaştık.” ifadelerini kullandı.

POLO OYUNU İÇİN EŞEKLER TERCİH EDİLİYORDU

Tarihi belgelere baktığımızda, o dönemde at sırtında oynanarak ok fırlatılan polo oyununun, özellikle milattan sonra 3. yüz yılda Çin'de popüler olduğunu söyleyebiliriz.

Fakat polo, pek de güvenli bir oyun olmadığı için, bazı biniciler özellikle de kadınlar ve yaşlılar, oyunun Lvju ismi verilen eşeklerle oynanan versiyonunu tercih ediyordu. Ancak tarihi belgelerle kaydedilen bu bilgi, daha önce arkeolojik bir bulguyla desteklenmemişti.