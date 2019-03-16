Çin’de toprak kayması: 2 ölü, 17 kayıp

Çin’in Shanxi eyaletine bağlı Zaoling kasabasında dün akşam meydana gelen doğal afet nedeniyle iki apartman ve bir halka açık banyo çöktü.
ENKAZ ALTINDAN 2 ÖLÜ ÇIKARILDI
Yerel birimler, enkaz altından çıkarılan 13 kişiden 2’sinin yaşamını yitirdiği bilgisini verdi. Yaralılar ise tedavi için bölgedeki hastanelere götürüldü. Bölgede yeni heyelanlar yaşanma riski nedeniyle arama kurtarma çalışmalarına bugün başlanabildiği belirtildi.
600’den fazla kişinin katıldığı arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü açıklandı.