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Eyfel Kulesi'nin ışıkları Yeni Zelanda için söndü

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Yeni Zelanda saldırısında kızı da kurşunların hedefi oldu

1 Çin’de toprak kayması: 2 ölü, 17 kayıp Ülkenin kuzeyinde meydana gelen heyelan sonucunda çok sayıda kişi enkaz altında kaldı, 2 kişi de hayatını kaybetti.

2 Şenol Güneş'in aday kadrosunu beğenmeyen kulüpler Şenol Güneş, dün A Milli Takım kadrosunu açıkladı. Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Konyaspor ve Rizespor tecrübeli hocanın tercihlerine tepki gösterdi.

3 Okan Kurt, Neymar'ın tarzını seviyor PSG forması giyen Neymar'a olan hayranlığını paylaştığı fotoğrafla duyuran Okan Kurt, aynı marka eşofman giyip altına da "Adam gibi adam, Neymar" notunu düştü.

4 Huawei Nova 4e tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri Yeni tanıtılan Huawei Nova 4e’nin özelliklerine ve fiyatına göz atıyoruz

5 İzmir'de 6 ton etil alkol ele geçirildi İzmir’de buz fabrikası görünümlü bir işletmeye operasyon düzenleyen polis ekipleri, yasa dışı üretildiği belirlenen yaklaşık 6 ton etil alkol ile çeşitli içki türlerine ait bin paket kit ele geçirdi.

6 Arap ülkelerinden Yeni Zelanda saldırısı açıklaması Arap ülkelerinin temsilcilerinin Yeni Zelanda'da yaşanan olayla ilgili yaptığı açıklamalar, Hristiyan efendilerini kızdırmayacak nitelikte...