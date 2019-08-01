taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6061
Euro
6.1991
Altın
1405.39
Borsa
101360.41
Gram Altın
253.104

Çin'de torununa işkence eden babaanne tutuklandı

Anne ve babası tarafından babaannesine emanet edilen 6 yaşındaki kız çocuğu, inanılmaz işkencelere maruz kaldı. Babaannesi çocuğu, elektrik kablosuyla dövdü, pense ile etlerini kopardı.

Detay Haber | 01.08.2019 - 11:07..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Çin'in Henan eyaletinde anne ve babası şehir dışında çalışan 6 yaşındaki bir kız çocuğuna, babaannesi bakıyordu.

Bir süre sonra işler yolunda gitmedi ve cani babaanne torununa işkence yapmaya başladı.

Çin'de torununa işkence eden babaanne tutuklandı

ELEKTRİK KABLOSUYLA DÖVÜP, PENSE İLE ETLERİNİ KOPARDI

Yaramazlık yaptığı gerekçesiyle kız çocuğunu önce elektrik kablosuyla döven babaanne, sonra pense ile etlerini kopardı.

Çocuk, yapılan işkencelerle adeta tanınmaz hale geldi.

Çin'de torununa işkence eden babaanne tutuklandı

KOMŞU FARK ETTİ, BABAANNE TUTUKLANDI

Durumu, evin yakınında bulunan bir komşu ortaya çıkardı. Çin'de şok yaratan olayın ardından, cani babaanne tutuklandı.

OKULDAKİ ÖĞRETMEN DE ARKADAŞLARI DA ANLAMADI

Öte yandan 6 yaşındaki kız çocuğunun darp izleri ile okula gittiği, ancak ne öğretmenlerinin ne de arkadaşlarının bu durumu fark etmediği belirtildi.

Çin'de torununa işkence eden babaanne tutuklandı

Mahkeme sonucunda babaanne suçlu bulunursa, büyük bir ceza alacak.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Al Maktum, kaçan karısı için diplomatik krize razı

Al Maktum, kaçan karısı için diplomatik krize razı

151
Doğu Akdeniz için Mısır'dan Türkiye'ye karşı diplomasi trafiği

Doğu Akdeniz için Mısır'dan Türkiye'ye karşı diplomasi trafiği

113
Sağlık müdürü, eşinin atamasına öncelik gösterdi

Sağlık müdürü, eşinin atamasına öncelik gösterdi

156
İran, riyalden 4 sıfır atıyor

İran, riyalden 4 sıfır atıyor

28
Hülya Avşar'dan bikinili poz

Hülya Avşar'dan bikinili poz

66
Pedro'nun şık topuk golü

Pedro'nun şık topuk golü

14
İngiliz ve Amerikan askerleri YPG bombasıyla öldü

İngiliz ve Amerikan askerleri YPG bombasıyla öldü

103
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir