Çin'de torununa işkence eden babaanne tutuklandı

Çin'in Henan eyaletinde anne ve babası şehir dışında çalışan 6 yaşındaki bir kız çocuğuna, babaannesi bakıyordu.

Bir süre sonra işler yolunda gitmedi ve cani babaanne torununa işkence yapmaya başladı.

ELEKTRİK KABLOSUYLA DÖVÜP, PENSE İLE ETLERİNİ KOPARDI

Yaramazlık yaptığı gerekçesiyle kız çocuğunu önce elektrik kablosuyla döven babaanne, sonra pense ile etlerini kopardı.

Çocuk, yapılan işkencelerle adeta tanınmaz hale geldi.

KOMŞU FARK ETTİ, BABAANNE TUTUKLANDI

Durumu, evin yakınında bulunan bir komşu ortaya çıkardı. Çin'de şok yaratan olayın ardından, cani babaanne tutuklandı.

OKULDAKİ ÖĞRETMEN DE ARKADAŞLARI DA ANLAMADI

Öte yandan 6 yaşındaki kız çocuğunun darp izleri ile okula gittiği, ancak ne öğretmenlerinin ne de arkadaşlarının bu durumu fark etmediği belirtildi.

Mahkeme sonucunda babaanne suçlu bulunursa, büyük bir ceza alacak.