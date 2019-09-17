taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7233
Euro
6.3071
Altın
1497.62
Borsa
101656.71
Gram Altın
275.841
Bitcoin
58389.08

Çin'de tren kazası: 8 yaralı

Hong Kong’da, trenin raydan çıkması sonucu 8 kişi yaralandı.

İHA | 17.09.2019 - 11:05..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Çin'de protestolar devam ederken,  ülke şimdi bir de tren kazalarıyla mücadele ediyor.

8 KİŞİ YARALANDI

Hong Kong’da yüzlerce yolcusu bulunan tren, Kowloon’da raydan çıktı. Kaza sonrası 8 kişi yaralandı.

Çin'de tren kazası: 8 yaralı

GÜVENLİK KORDONUNA ALINDI

Kaza bölgesi güvenlik kordonuna alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kazanın nedeni ise henüz belirlenemedi.

OMUZ VE BOYUNLARINDAN YARALANDILAR

Hong Konglu yetkililer, kazada yaralananların 5’inin hastaneye kaldırıldığını ifade etti. İtfaiye yetkilileri, hastaneye kaldırılan yaralıların omuz ve boyunlarından yaralandığını dile getirdi.

Çin'de tren kazası: 8 yaralı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Esad, YPG'yi BM'ye terör örgütü ifadesiyle şikayet etti

Esad, YPG'yi BM'ye terör örgütü ifadesiyle şikayet etti

119
HDP il binası önünde battaniye gerginliği

HDP il binası önünde battaniye gerginliği

131
Tacikistan-Kırgızistan sınırında çatışma

Tacikistan-Kırgızistan sınırında çatışma

43
Gelinciği yol kenarındaki direğe bağladılar

Gelinciği yol kenarındaki direğe bağladılar

123
Kulp'a kayyum atandı

Kulp'a kayyum atandı

109
Burçin Orhon ile Süheyl Uygur’un kızı dansçı oldu

Burçin Orhon ile Süheyl Uygur’un kızı dansçı oldu

54
Ozon tabakasındaki delik küçülüyor

Ozon tabakasındaki delik küçülüyor

32
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir