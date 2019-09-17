Çin'de tren kazası: 8 yaralı

Çin'de protestolar devam ederken, ülke şimdi bir de tren kazalarıyla mücadele ediyor.

8 KİŞİ YARALANDI

Hong Kong’da yüzlerce yolcusu bulunan tren, Kowloon’da raydan çıktı. Kaza sonrası 8 kişi yaralandı.

GÜVENLİK KORDONUNA ALINDI

Kaza bölgesi güvenlik kordonuna alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kazanın nedeni ise henüz belirlenemedi.

OMUZ VE BOYUNLARINDAN YARALANDILAR

Hong Konglu yetkililer, kazada yaralananların 5’inin hastaneye kaldırıldığını ifade etti. İtfaiye yetkilileri, hastaneye kaldırılan yaralıların omuz ve boyunlarından yaralandığını dile getirdi.