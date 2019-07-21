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Çin'de uçak çalmaya çalışan çocuk uçmak istedi

Çin'de uçak çalmaya çalışan küçük çocuk, tüm çabalarına rağmen başarılı olamadı.

DHA | 21.07.2019 - 11:28..
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Çin’de 13 yaşındaki çocuk gece vakti gizlice girdiği hangardan uçak çalarak uçmaya çalıştı.

UÇMAYA ÇALIŞTI

Çaldığı ilk uçakla korkuluklara çarpan çocuk, ikinci uçakla da başarısız oldu. O anlar saniye saniye kaydedildi.

Zhejiang bölgesindeki Huzhou şehrindeki göl kenarında bulunan hangara gece gizlice giren 13 yaşındaki bir çocuk, küçük uçaklardan birine binerek uçurmaya çalıştı.

Çin'de uçak çalmaya çalışan çocuk uçmak istedi

İKİNCİ UÇAĞA BİNDİ

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, çocuğun uçağı hareket ettirdiği, ancak hangarın etrafında bulunan korkuluklara çarptığı; ardından o uçaktan inerek ikinci bir uçağı çalıştırarak uçurmaya çalıştığı görüldü.

Çin'de uçak çalmaya çalışan çocuk uçmak istedi

Yerel medya, polisin çocuğu yakaladığını duyurdu. Çocuğun polise verdiği ifadesinde, gündüz uçakları tamir edenleri izlediği, uçakların merakını cezbettiğini ve gece gizlice girerek uçurmaya çalıştığını söylediği belirtildi.

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