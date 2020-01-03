Çin'de uçak motoruna para atan şahsa ceza

BBC'nin haberine göre, geçen yıl şubat ayında Çin'in doğusunda Anqing Tiancuşan Havaalanı'ndan iç hat seferiyle yolculuk eden 28 yaşındaki Lu Çao, ilk kez bindiği için şans getirdiğini düşündüğü bozuk paraları uçağın motoruna attı.
10 GÜN GÖZALTINDA KALDI
Görevlilerin uçağın motorunun yakınında yerde iki bozuk 1 yuan görmesi üzerine sefer iptal edilirken, suçunu itiraf eden Lu 10 gün boyunca gözaltında tutuldu.
17 BİN LİRA TAZMİNAT
Kamu düzenini bozmak suçlamasıyla geçen temmuz ayında mahkemeye çıkarılan Lu'nun, Lucky Air şirketine 17.200 dolar tazminat ödemesi kararlaştırıldı.