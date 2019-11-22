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Çin'de uçaktaki doktordan kahramanca davranış

Mesanesindeki idrarı tıkanan yaşlı adamın imdadına, uçaktaki doktor yetişti. Doktor, tıkalı mesaneyi ağzıyla emerek yaşlı adamın hayatını kurtardı.

Haber Merkezi | 22.11.2019 - 09:35..
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19 Kasım’da Çin Guangzhou’dan New York’a uçan uçakta yaşlı bir adam, mesanesi tıkandığı için uçağın varış yerinden altı saat uzaktayken acil yardım istedi.

Uçakta Xiao Zhanxiang ve Zhang Hong adlı iki doktor, acil durum açıklamasını duyarak  yaşlı adamı kontrol etmeye gitti.

MESANEYİ AÇMAK İÇİN AĞZINI KULLANDI

Doktorlardan biri, yaşlı adamın mesanesinde yaşamını tehdit eden yaklaşık 1000 ml idrarı tıkandığını buldu.  Doktor, karısından izin aldıktan sonra yaşlı adamın idrarını emmek için ağzını kullandı. O anlar yolcunun kamerasına böyle yansıdı.

Çin'de uçaktaki doktordan kahramanca davranış ViDEO

Çin'de uçaktaki doktordan kahramanca davranış

Çin'de uçaktaki doktordan kahramanca davranış

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