Çin'de uçaktaki doktordan kahramanca davranış

19 Kasım’da Çin Guangzhou’dan New York’a uçan uçakta yaşlı bir adam, mesanesi tıkandığı için uçağın varış yerinden altı saat uzaktayken acil yardım istedi.

Uçakta Xiao Zhanxiang ve Zhang Hong adlı iki doktor, acil durum açıklamasını duyarak yaşlı adamı kontrol etmeye gitti.

MESANEYİ AÇMAK İÇİN AĞZINI KULLANDI

Doktorlardan biri, yaşlı adamın mesanesinde yaşamını tehdit eden yaklaşık 1000 ml idrarı tıkandığını buldu. Doktor, karısından izin aldıktan sonra yaşlı adamın idrarını emmek için ağzını kullandı. O anlar yolcunun kamerasına böyle yansıdı.

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