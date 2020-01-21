Çin'de yayılan virüs havalimanlarında taramayı artırdı

Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve zatürreye neden olan virüs, can almaya devam ediyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, koronavirüsün dün itibarıyla 77 kişide teşhis edildiğini, ülke genelinde vaka sayısının 291'e çıktığını bildirdi.

6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Zatürre benzeri hastalığa yol açan yeni koronavirüsten kaynaklanan salgında ölen 6 kişinin, Vuhan kentinden olduğu kaydedildi.

Yeni vakaların 72'sinin Hubey eyaletinde, 2'sinin Şanghay'da, 3'ünün Pekin'de yaşadığı ifade edildi.

Bu arada virüsten etkilenenler ile temasa geçen 1.739 kişi, hastanelerde müşahede altına alındı. Bunlardan 817'si taburcu edildi, 922'sinin müşahedesi ise sürüyor.

ÇİN'DEN GELEN YOLCULARA TARAMA

Avustralyalı sağlık yetkilileri, Çin'deki virüs salgınıyla ilgili ülkede havalimanı taramalarının artırılacağı bilgisini paylaştı.

Çin ana karası ile seyahatlerin yoğun olduğu Hong Kong, Japonya, Güney Kore gibi diğer ülke ile bölgelerin de daha katı tarama önlemleri aldığına işaret edilirken, ABD'de en az üç havalimanında da Çin'den gelen yolcuların sağlık taramasından geçirilmeye başlandığı belirtildi.

TÜRK YETKİLİLER BİLGİLENDİRME YAPTI

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü ekipleri, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan "gizemli hastalık" nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndan bu ülkeye sefer yapan hava yolu ve yer hizmetleri şirketlerini önlem almaları konusunda uyardı.

Virüsün, Türkiye'yi etkilenmemesi için İstanbul Havalimanı'ndaki ilgili kurum ve kuruluşlara bilgilendirme yapıldı. İstanbul Havalimanı'ndan Çin'e yolcu taşıyan hava yolu ile yer hizmetleri şirketlerine virüsün belirtileri ve önlemleri düzenlenen toplantıyla aktarıldı.

Şüpheli bir yolcu gördüklerinde hemen kendilerinin bilgilendirilmesini isteyen yetkililer, bu konuda yapılacak işlemleri şirket görevlilerine anlattı.

Havalimanında virüslü yolcu tespit edildiği takdirde özel kıyafetli ekipler hastayı hemen karantina odasına götürecek. Hasta, buradaki işlemlerin ardından sağlık kurumlarına sevk edilecek.