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Çin'de yeni tip koronavirüs salgını hayatı felç etti

Çin'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını korkusuyla şehirler hayalet bölgeye döndü.

Haber Merkezi | 14.02.2020 - 07:50..
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Çin’de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında can kaybı bin 369'a yükseldi.

Dün, virüsle bağlantılı olarak 242 kişi hayatını kaybederken, bunun açık ara farkla şu ana kadar kaydedilen en büyük sayı olduğu belirtildi.

Virüs korkusu sadece hastalığın ortaya çıktığı Vuhan kentini değil, başkent Pekin ve en büyük kentlerinden Şanghay olmak üzere birçok şehirde hayatı felç etti.

Şanghay'da çekilen bu kare, kentteki virüs korkusunun ulaştığı boyutu gözler önüne seriyor.

Çin'de yeni tip koronavirüs salgını hayatı felç etti

Çin'in en büyük metropollerinden dünyaca ünlü şehir Şangay'da sokaklarda insan bulmak zor.

Çin'de yeni tip koronavirüs salgını hayatı felç etti

Virüs korkusu nedeniyle ıssızlaşan Şanghay caddeleri.

Çin'de yeni tip koronavirüs salgını hayatı felç etti

Koronavirüs korkusunun etkisi altına aldığı Pekin'deki metrodan bir kare.

Çin'de yeni tip koronavirüs salgını hayatı felç etti

Pekin'de sokağa çıkanların yetkililerce durdurulup sağlık kontrolünden geçirildiği ve dışarı çıkma nedenlerinin araştırıldığı belirtildi.

Çin'de yeni tip koronavirüs salgını hayatı felç etti

Pekin Belediyesi’nden yapılan açıklamada otel, restoran, süpermarket, eğlence alanları, toplu taşıma ve benzeri yerlerde maske takılması gerektiği bildirildi.

Çin'de yeni tip koronavirüs salgını hayatı felç etti

Salgın korkusuyla Pekin'de ulusal ve uluslararası pek çok işletme kepenk kapattı.

Çin'de yeni tip koronavirüs salgını hayatı felç etti

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