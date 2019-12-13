Çin’in Xiamen şehrinde, yolda meydana gelen çökme sonucu 3 otomobil çukurun içine düştü.

ÇÖKME TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı olayın ardından olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler yolu tamamen trafiğe kapatarak çalışma başlattı.

Yolda çökme tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Çökmenin nedeni henüz bilinmezken, çökme anı seyir halindeki bir otomobilin kamerasına yansıdı.

Çin'de yol çöktü, 3 otomobil çukura düştü ViDEO

METROYU SU BASTI

Şehirdeki yolun çökmesi sonucu kanalizasyon borusunun da kırıldığı belirtildi. Boruların patlaması sonucunda metroyu su bastığı da öğrenildi.