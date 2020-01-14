taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8955
Euro
6.5676
Altın
1544.41
Borsa
119669.77
Gram Altın
292.547
Bitcoin
49809.3

Çin'de yolcu otobüsü çöken yola düştü: 6 ölü 16 yaralı

Xining kentinde, işlek bir caddedeki yolun bir anda çökmesi sonucu 6 kişinin hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

DHA | 14.01.2020 - 11:23..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Çin'in Çinghay bölgesindeki Xining kentinde bir yolcu otobüsü, durakta yolcuları aldığı sırada yolun çökmesi sonucu oluşan çukura düştü.

6 ÖLÜ, 16 YARALI

İnsanların bir kısmı, oluşan çukurun kenarından aşağıda kalanları yukarı çekmeye çalışırken bulundukları bölgenin de çökmesiyle aşağıya düştü ve elektrik kablolarının kısa devre yapması nedeniyle bir patlama meydana geldi.

Kazada 6 kişi hayatını kaybederken, 16 kişi ise yaralandı. Yetkililer, olayla ilgili araştırma başlatıldığını açıkladı.

Çin'de yolcu otobüsü çöken yola düştü ViDEO

Çin'de yolcu otobüsü çöken yola düştü: 6 ölü 16 yaralı

Çin'de yolcu otobüsü çöken yola düştü: 6 ölü 16 yaralı

Çin'de yolcu otobüsü çöken yola düştü: 6 ölü 16 yaralı

Çin'de yolcu otobüsü çöken yola düştü: 6 ölü 16 yaralı

Çin'de yolcu otobüsü çöken yola düştü: 6 ölü 16 yaralı

İlginizi Çekebilir
Putin ile Bush'un Rus kızlarıyla dansı
Kremlin Basın Servisi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ve eski ABD Başkanı George W. Bush’un 2008’de birlikte dans ettiği görüntüleri yayınladı.
Trump: Süleymani'nin 20 yıl önce ölmesi gerekti
ABD Başkanı Donald Trump; Kasım Süleymani mevzusunun, kendisi öldürdüğü için medyada bu kadar abartıldığını söyledi.
Fransa, batı Afrika'ya 220 asker daha gönderecek
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Sahel bölgesine ilave 220 askeri göndereceklerini bildirdi.
Rusya'da tır ile depo arasında kalan işçi öldü
Ekaterinburg kentinde bir işçi, depoya yanaşan tırın arkasında kalarak hayatını kaybetti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bakanlık gıdada sahtecilik yapan markaları ifşa etti

Bakanlık gıdada sahtecilik yapan markaları ifşa etti

197
Tosuncuk Mehmet Aydın'ın yeri tespit edildi

Tosuncuk Mehmet Aydın'ın yeri tespit edildi

166
Erdoğan, AB'nin ikiyüzlülüğünü Michel'in yüzüne söyledi

Erdoğan, AB'nin ikiyüzlülüğünü Michel'in yüzüne söyledi

58
Chloe Loughnan'dan Serdar Ortaç'a cevap

Chloe Loughnan'dan Serdar Ortaç'a cevap

82
TSK içindeki FETÖ yapılanmasına yeni operasyon

TSK içindeki FETÖ yapılanmasına yeni operasyon

148
Barcelona'da Valverde gitti, Setien geldi

Barcelona'da Valverde gitti, Setien geldi

17
Hafter anlaşmayı imzalamadı

Hafter anlaşmayı imzalamadı

167
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir