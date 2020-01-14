Çin'de yolcu otobüsü çöken yola düştü: 6 ölü 16 yaralı

Çin'in Çinghay bölgesindeki Xining kentinde bir yolcu otobüsü, durakta yolcuları aldığı sırada yolun çökmesi sonucu oluşan çukura düştü.

6 ÖLÜ, 16 YARALI

İnsanların bir kısmı, oluşan çukurun kenarından aşağıda kalanları yukarı çekmeye çalışırken bulundukları bölgenin de çökmesiyle aşağıya düştü ve elektrik kablolarının kısa devre yapması nedeniyle bir patlama meydana geldi.

Kazada 6 kişi hayatını kaybederken, 16 kişi ise yaralandı. Yetkililer, olayla ilgili araştırma başlatıldığını açıkladı.

Çin'de yolcu otobüsü çöken yola düştü ViDEO