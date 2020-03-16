Çin'deki 42 Apple Store'un tümü yeniden açıldı

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle oldukça zor durumda kalan Apple, Çin genelindeki bazı mağazalarını kapatmış ve ardından dünya genelindeki bütün mağazalarını kapatma kararı almıştı.

Başta İtalya olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde koronavirüs kaynaklı ölümlerin arttığı şu günlerde, Çin'de hayat yavaş yavaş normale dönmeye başladı ve koronavirüs bulaşan kişi sayısı oldukça azaldı.

Apple, şirketin en büyük pazarlarından biri olan Çin'deki 42 mağazasını geçtiğimiz günlerde yeniden açtığını duyurdu.





ÇİN HARİCİ BÜTÜN MAĞAZALARINI KAPATIYOR

Geçtiğimiz günlerde koroanvirüs nedeniyle geliştirici etkinliğini de iptal eden Apple, 27 Mart'tan itibaren dünya genelindeki bütün mağazalarını da kapatacak.