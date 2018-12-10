Sosyal medyada rastlanan görüntülerde gıda terörünün bir kez daha insan sağlığını nasıl hiçe saydığı ortaya çıkıyor.

GRAMAJI ARTIRMAK İÇİN BAŞVURULAN BİR YÖNTEM

Çin’de kaydedilen görüntülerde dana etinden, böceğe, balığa kadar birçok ete gramajı artırmak için dolgu işlemi yapıldığı görülüyor. Islatılan ete enjekte edilen bu kimyasal maddeyle etin ağırlığını yüzde 35 oranında artırıyor.

Çin’de gıda sektöründeki dolgu oyunu ViDEO

ETE KANSOREJEN İÇEREN ‘BRADMİX’ MADDESİ ENJEKTE EDİLİYOR

Bilindiği üzere eti dolgun ve parlak bir görüntüye kavuşturmak için “Bradmix” adlı kimyasal ve kanserojen bir madde ilave ediliyor.

TÜRKİYE'DE DE BU YÖNTEME BAŞVURULUYOR

Uzmanlar; bu kimyasalın son üç yıldır Türkiye’de bazı et üreticileri tarafından da kullanıldığını söylüyor.